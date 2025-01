Duda w Auschwitz. "Jesteśmy strażnikami bolesnej pamięci"

- Taki był zbrodniczy plan nazistowskich Niemców w czasie II wojny światowej, by dokonać zagłady. My, Polacy, na których ziemi okupowanej wtedy przez hitlerowskich Niemców, Niemcy zbudowali ten przemysł zagłady i ten obóz koncentracyjny, jesteśmy dzisiaj strażnikami pamięci - mówił prezydent Andrzej Duda. Rozpoczęły się obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

- Dzisiaj upamiętniamy śmierć przede wszystkim Żydów, ale też i Polaków, Rosjan, Romów i wielu narodowości - wskazał prezydent.

- Jak dobrze wiemy, obozy koncentracyjne, a przede wszystkim obozy zagłady, takie właśnie jak Auschwitz-Birkenau w szczególności Birkenau, zbudowane zostały po to, by realizować zagładę narodu żydowskiego. Taki był plan. Zbrodniczy plan Hitlera - kontynuował prezydent.

Podkreślił, że jako Polacy, jesteśmy strażnikami bolesnej pamięci.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Polski generał o groźbach Trumpa. "Putin się śmieje"

- My, Polacy, na których ziemi okupowanej wtedy przez hitlerowskich Niemców, Niemcy zbudowali ten przemysł zagłady i ten obóz koncentracyjny, jesteśmy dzisiaj strażnikami pamięci. W jakimś sensie bolesnym można powiedzieć, że kontynuujemy tą niezwykłą misję, którą przyjął na siebie dobrowolnie, ochotniczo rotmistrz Pilecki, specjalnie dając się tutaj w tym obozie uwięzić, zamknąć po to, by dać świadectwo, po to, by móc stworzyć ruch oporu - podkreślał Duda.

Prezydent apelował, by o dbać o miejsca pamięci i o to "by pamięć nie zginęła".

- Żeby nie zagasła, by zawsze pamiętano i by przez tę pamięć właśnie nigdy więcej świat nie pozwolił na to, aby doszło do takiej dramatycznej katastrofy, że przedstawiciele jednego narodu mogli wyrządzić tak straszliwe, niewyobrażalne krzywdy innym narodom, a zwłaszcza narodowi żydowskiemu. (...) Cześć pamięci wszystkim pomordowanym. Cześć pamięci wszystkim, którzy zmarli. Cześć pamięci wszystkim, którzy cierpieli - podsumował Andrzej Duda.

Wcześniej kilkudziesięciu ocalałych - byłych więźniów niemieckich obozów, a także prezydent Andrzej Duda, złożyli wieńce i znicze przed Ścianą Straceń. Było to pierwsze z wydarzeń poniedziałkowych obchodów 80. rocznicy oswobodzenia obozu.

Obchody i świadectwo ocalałych

Główna ceremonia rocznicowa rozpocznie się po południu w namiocie ustawionym przed historyczną bramą główną byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Zgromadzi około trzech tys. uczestników. Głównymi gośćmi będą ocalali, których na obchody przyjechało ponad 50, zabiorą oni głos podczas uroczystości.

W ten głos ocalałych wsłuchiwali się będą reprezentanci około 50 krajów i organizacji międzynarodowych, wśród nich między innymi brytyjski król Karol III, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau, zastępca sekretarza generalnego NATO Radmila Sekerinska, Valdis Dombrovskis z Komisji Europejskiej, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.