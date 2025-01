Tusk krytykuje słowa na wiecu AfD przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz

Premier Donald Tusk wyraził swoje zaniepokojenie słowami, które padły na wiecu niemieckiej partii AfD. Podczas wydarzenia, Elon Musk, amerykański miliarder, stwierdził, że Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach" i powinni "zostawić to za sobą" . Dodał, że "dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców".

- Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! - podkreśliła liderka AfD, Alice Weidel, po wystąpieniu Muska. Słowa te zostały zrelacjonowane przez portal "Bild".