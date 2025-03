Rezygnacja wiceprezydenta Iranu Mohammada Dżawada Zarifa

W poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych Zarif wyraził, że przeżył "najtrudniejszy okres w 40-letniej służbie". Podkreślił, że spotkały go "najokropniejsze obelgi, pomówienia i groźby" skierowane nie tylko do niego, ale także do jego rodziny. Dodał, że "szef sądownictwa zalecił mu rezygnacj ę ze stanowiska, aby uniknąć dalszej presji na rząd".

Portal Times of Israel podkreślił, że sytuacja międzynarodowa Iranu zmieniła się po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Trump rozpoczął kampanię "maksymalnej presji" na Iran, co doprowadziło do przyspieszenia produkcji uranu wzbogaconego przez Teheran. Zarówno Izrael, jak i USA oświadczyły, że nie pozwolą Iranowi na wyprodukowanie broni jądrowej.