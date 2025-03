"Nie chcę oceniać." Kaczyński o kłótni w Białym Domu

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński odniósł się do piątkowego spotkania prezydentów USA i Ukrainy, które zakończyło się bez podpisania umowy o minerałach.

Podczas spotkania w Białym Domu doszło do kłótni między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zełenski opuścił Waszyngton bez podpisania umowy o eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Trump zarzucił Zełenskiemu konfrontacyjną postawę, "która grozi wybuchem III wojny światowej", oraz brak wdzięczności i szacunku dla USA.

Kaczyński o USA

Czy Donald Trump doprowadzi do spotkania Zełenskiego z Putinem?

Kaczyński ocenił, że pokój jest "bardzo potrzebny", ale nie chce wypowiadać się co do jego warunków. - Nie reprezentuję tutaj Ukrainy, nie jestem Ukraińcem, to jest kwestia woli narodu ukraińskiego, narodu, który dziś reprezentuje pan Zełenski - powiedział.