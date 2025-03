Dostaną więcej. Rząd szykuje rewaloryzacje dla części emerytów

Seniorzy, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę, mogą spodziewać się wyższych świadczeń od przyszłego roku. Jak informuje RMF24, w poniedziałek zespół programowania prac rządu omawiał ten temat. Wcześniejsze emerytury, przyznawane przed 2012 r., skutkowały znacznym obniżeniem kapitału emerytalnego, co wpłynęło na niskie świadczenia.

Trybunał Konstytucyjny w czerwcu zeszłego roku orzekł, że naruszono zasadę zaufania obywatela do państwa. Wskazał, że emerytom należy się jednorazowe odszkodowanie i wyrównanie. "Ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli [...] świadomości co do skutków prawnych" - podkreślił TK. Wyrok ten jednak nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.