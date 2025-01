Ostrzega senatorów przed swoim kuzynem. Kennedy ujawniła wszystko

Robert F. Kennedy jr. to prawnik znany z działalności dotyczącej ochrony środowiska i zdrowia, który słynie ze sceptycyzmu wobec szczepionek (twierdził, że powodują one autyzm). Trump od początku zapowiadał , że powierzy mu w swoim gabinecie rolę, "uczynienia Ameryki znowu zdrowej".

We wtorkowym liście zacytowała raport New York Times, że jej kuzyn zachowa swój udział finansowy w procesie sądowym przeciwko producentowi szczepionki chroniącej przed HPV. " Bobby jest gotów czerpać zyski i wzbogacać się, odmawiając dostępu do szczepionki , która może zapobiegać prawie wszystkim formom raka szyjki macicy i została już bezpiecznie podana milionom chłopców i dziewcząt"

Już na początku listu była ambasador zastrzegła, że do tej pory nie wypowiadała się na temat swojego kuzyna, ponieważ "nigdy nie chciała publicznie mówić o członkach swojej rodziny i ich wyzwaniach". Jednak, gdy ten został nominowany, poczuła się zobowiązana. " Bobby nie ma odpowiednich kwalifikacji do pełnienia tej funkcji. Brakuje mu jakiegokolwiek odpowiedniego rządowego zarządzania finansami lub doświadczenia medycznego . Jego poglądy na temat szczepionek są niebezpieczne i świadomie błędne" - czytamy w liście.

"Jego piwnica, garaż, pokój w akademiku były centrami akcji, gdzie można było kupić narkotyki, a on lubił popisywać się, jak wkładał do blendera kurczaczki i myszy, żeby nakarmić swoje jastrzębie. Często była to perwersyjna scena rozpaczy i przemocy" - relacjonuje w liście. Pochwaliła Kennedy’ego Jr. za "wydostanie się z choroby i cierpienia", ale ubolewała nad "rodzeństwem i kuzynami, których Bobby zachęcił do przejścia na ścieżkę nadużywania substancji psychoaktywnych, cierpieli z powodu uzależnienia, chorób i śmierci, podczas gdy Bobby kontynuował swoje życie, przeinaczając fakty, kłamiąc i oszukując".