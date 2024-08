Kennedy podjął decyzję. Wskazał kogo popiera w wyścigu o prezydenturę

W trakcie konferencji w Arizonie zapowiedział też, że udzieli poparcia byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. - Trzy powody skłoniły mnie do wzięcia udziału w tym wyścigu i to właśnie one głównie przekonały mnie do opuszczenia Partii Demokratycznej i startu jako kandydat niezależny, a teraz do wyrażenia poparcia prezydentowi Trumpowi - mówił Robert F. Kennedy Jr.