Trump rozważa trzecią kadencję. "Zebrałem pieniądze na kampanię"

- Zebrałem duże kwoty na następną kampanię wyborczą. Zakładam, że nie mogę wykorzystać ich na swoją kampanię, ale nie jestem tego pewien na 100 proc. - powiedział Trump podczas dorocznej konferencji republikańskich członków Izby Reprezentantów. - Nie jestem pewien, czy mogę kandydować ponownie , Mike - zwrócił się do przewodniczącego Izby, Mike'a Johnsona.

To nie pierwszy raz, gdy Trump wspomina o trzeciej kadencji. W ubiegłym tygodniu oświadczył już, że największym zaszczytem dlań będzie "służyć nie raz, ale dwa lub trzy razy" , co - zdaniem CNN - podsyciło spekulacje na temat jego przyszłych planów politycznych.

Republikański poseł Andy Ogles zasugerował zmianę konstytucji , aby umożliwić Trumpowi trzecią kadencję. Jednak wprowadzenie takiej zmiany wymagałoby dwóch trzecich głosów w Izbie Reprezentantów i Senacie, co jest mało prawdopodobne.

Alternatywą byłaby konwencja konstytucyjna , która jednak nie odbyła się od XVIII wieku. Żadna z 27 poprawek do Konstytucji USA nie została zainicjowana w ten sposób, co czyni tę opcję jeszcze mniej realną.

Zmiana konstytucji wymagałaby także ratyfikacji przez co najmniej 38 stanów, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Mimo to, spekulacje na temat przyszłości politycznej Trumpa nie ustają.