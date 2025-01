Komentarz Putina odnosi się do obaw Kijowa związanych z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa, który zawiesił na 90 dni wszystkie programy amerykańskiej pomocy zagranicznej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Jednak 25 stycznia prezydent Ukrainy oświadczył, że USA nie zawiesiły pomocy wojskowej dla jego kraju.

Putin wyraził gotowość do negocjacji w celu zakończenia wojny na Ukrainie, ale zaznaczył, że nie widzi woli Kijowa do przystąpienia do "legalnych" rozmów bez udziału Wołodymyra Zełenskiego. Według Putina prezydent Ukrainy piastuje swój urząd nielegalnie. - Zasadniczo, jeśli chcą negocjować, istnieje legalny sposób, aby to zrobić. Niech przewodniczący parlamentu Ukrainy zajmie się tym zgodnie z konstytucją. Jeśli jest taka chęć, możemy rozwiązać wszelkie kwestie prawne. Jednak jak dotąd po prostu nie widzimy takiej chęci - powiedział Putin, cytowany przez agencję AFP.