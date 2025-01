Trzaskowski odpowiada na zarzuty ws. sprzętu. "Dalej zarządzam miastem"

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podczas konferencji prasowej przekazał policji nowe pojazdy służbowe oraz sprzęt specjalistyczny. Zakup ten został sfinansowany przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu z budżetu Warszawy.

– To nie tylko pojazdy, ale również noktowizory, lornetki, ten sprzęt, który jest potrzebny, by policja codziennie mogła wypełniać swoją rolę i zapewniać bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Politycy PiS uznali to za skandal i skierowali do PKW zawiadomienie ws. naruszenia prawa wyborczego.

Trzaskowski odpowiada na zarzuty

W we wtorek w programie "Pytanie dnia" w TVP Info prezydent Warszawy został zapytany o tę kwestię. Podkreślił, że cały czas kontynuuje wsparcie policji, służb mundurowych, ponieważ, od wielu miesięcy prowadzi program "Warszawa Chroni", który odpowiada za bezpieczeństwo stolicy.

- Ja to robię po prostu przez cały czas, niezależnie od tego, czy jest kampania, czy jej nie ma - powiedział Trzaskowski. Wyjaśnił, że ten przekazany sprzęt to po prostu kontynuacja tego programu. - Trudno, żeby prezydent miasta stołecznego Warszawy przestał współpracować z policją, na przykład jeżeli chodzi o walkę z nielegalnymi przewoźnikami. Ja to po prostu dalej robię, bo dalej zarządzam miastem - dodał.

Trzaskowski złamał prawo? Bodnar skomentował

Poseł PiS Waldemar Buda poinformował, że skieruje do PKW zawiadomienie w tej sprawie. "Wobec tego skandalu kierujemy zawiadomienie do PKW. Doszło do skandalicznego naruszenia prawa wyborczego przez Trzaskowskiego poprzez wykorzystywanie instytucji publicznych w kampanii. Będziemy szczegółowo dokumentować tę sytuację dla rozstrzygnięć tych spraw w przyszłości" – przekazał w mediach społecznościowych.

W Radiu Zet minister sprawiedliwości Adam Bodnar został zapytany, czy kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski naruszył prawo wyborcze, przekazując na konferencji prasowej warszawskiej policji sprzęt o wartości 3,5 mln zł. - Nie wydaje mi się, żeby naruszył prawo - odpowiedział. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski wskazał, że w przypadku przekazywania wozów strażackich przez polityków Suwerennej Polski wszczęto śledztwo. Bodnar wskazał, że ta sprawa jednak "różni się".

