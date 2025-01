Trzaskowski nie krył oburzenia. "Wyjątkowo bulwersująca sprawa"

- To jest coś nieprawdopodobnego. Ja pamiętam dokładnie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Maria Janion wtedy mówiła, że musimy wchodzić do Unii Europejskiej wraz z naszą tradycją, wraz z doświadczeniami. To jest niesłychanie istotne - przypominać nasze doświadczenia historyczne, po to, żeby zło się już nigdy nie powtórzyło - mówił Trzaskowski.