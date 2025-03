"Ogromny sukces" nie trwał długo. Ludzie premiera dystansują się od "inicjatywy Gawkowskiego"

To, co ministrów najmocniej zjednoczyło wokół koncepcji Gawkowskiego, to sprzeciw nominata Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce. Tom Rose - w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki Georgette Mosbacher - nie sięgnął np. po list przekonujący, że wprowadzanie podatku cyfrowego może narazić na szwank polsko-amerykańskie relacje. Wprost zażądał wycofania się z dalszych prac i zapowiedział odwet Donalda Trumpa.