Trzaskowski przekazał sprzęt policji. Politycy PiS: To skandal

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał stołecznej policji sprzęt o wartości 3,5 mln zł. Politycy PiS uznali to za skandal i skierowali do PKW zawiadomienie ws. naruszenia prawa wyborczego.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podczas konferencji prasowej przekazał policji nowe pojazdy służbowe oraz sprzęt specjalistyczny. Zakup ten został sfinansowany przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu z budżetu Warszawy. – To nie tylko pojazdy, ale również noktowizory, lornetki, ten sprzęt, który jest potrzebny, by policja codziennie mogła wypełniać swoją rolę i zapewniać bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kontrowersje wokół przekazania sprzętu

Inwestycja, której koszt wyniósł 3,5 mln zł, spotkała się z uznaniem Komendanta Stołecznego Policji, Dariusza Walichnowskiego. – To, co reprezentuje samorząd warszawski, to jest niezmiennie ogromna wartość. Jest to świadomość, jak bardzo ważną wartością jest bezpieczeństwo – mówił Walichnowski.

Jednak politycy PiS uznali to za skandal. "Wobec tego skandalu kierujemy zawiadomienie do PKW. Doszło do skandalicznego naruszenia prawa wyborczego przez Trzaskowskiego poprzez wykorzystywanie instytucji publicznych w kampanii. Będziemy szczegółowo dokumentować tę sytuację dla rozstrzygnięć tych spraw w przyszłości" – przekazał Waldemar Buda w mediach społecznościowych.

Radosław Fogiel również skomentował sytuację, drwiąc z działań Trzaskowskiego. "Ale jak to? Przekazuje służbom sprzęt kupiony za publiczne pieniądze? W kampanii wyborczej?! To przecież skandal. Panie Bodnar, do ciemnicy ze złoczyńcą! Potrzymacie go bez jedzenia, jak to macie przećwiczone, to zaraz wszystko wyśpiewa" – napisał Fogiel.

