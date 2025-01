Ksiądz miał szokującą radę dla Nawrockiego. W sieci zawrzało

Ksiądz Jan Jóźwiak, proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, nawiązał do słów historyka prof. Antoniego Dudka, który ostro krytykuje Karola Nawrockiego . - Co do pana ma prof. Dudek? - oburzał się ksiądz. I udzielił rady. - Radzę, żeby mu pan prawy prosty, albo lewy wymierzył, jak pan go spotka - powiedział. - Tylko niech pan broni życia dzieci, a pan Bóg będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść Boże! - dodał na koniec.

"Nawrocki to jest jakaś wizerunkowa katastrofa. Zero ogłady, zero refleksu i refleksji, brak reakcji na nawoływanie do przemocy (a potem będzie płacz, że to antypis jest agresywny). Do tego jakiś ociężały, siermiężny, powolny, klepiący banały - jak robot z rozładowującą się baterią. Co on potrafi poza powtarzaniem w zwolnionym tempie "Rzeczypospolitej Polskiej", robieniem pompek i boksowaniem? Oceniam wizerunek przede wszystkim, może się rozkręci, ale na razie rozkręca się jak "Śmierć w Wenecji"" - komentuje Maciej Pieczyński z "Do Rzeczy".