Cholera dziesiątkuje rosyjską armię. W okopach stoją strachy na wróble

Atesz apeluje do mieszkańców Chersonia i Krymu

Jest to najprawdopodobniej spowodowane spożywaniem nieoczyszczonej wody, która po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce stała się zagrożeniem. Atesz zaapelował do mieszkańców Chersonia i Krymu do zachowania szczególnej ostrożności w kwestii spożywanej wody.