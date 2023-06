Ukraina wygra? Ekspert: nie uda się bez interwencji Zachodu

Wyjaśnia, że skuteczne operacje lądowe bez dysponowania przewagą w przestrzeni powietrznej nad danym terenem są z zasady bardzo trudne, a Ukraina nie ma obecnie możliwości zdominowania przestrzeni powietrznej i w rezultacie zmuszona jest do prowadzenia kontrofensywy bez wsparcia z powietrza. Rosjanie natomiast mogą operować względnie bezkarnie nad południowo-wschodnią Ukrainą i tym, co do pewnego stopnia ratuje Ukraińców jest to, że najwyraźniej rosyjskim siłom powietrznym brakuje doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu takiego wsparcia, tłumaczy ekspert.