Cytat Grzegorza Schetyny podbija sieć. "Czas na pokazywanie programu przyjdzie po wyborach, a nie teraz"

W piątek w wywiadzie Grzegorz Schetyna stwierdził, że nie czas mówić o związkach partnerskich. W sobotę ze sceny apelował już, by koniecznie je wprowadzić. Ciekawe, a jednak to inny cytat lidera PO obiega właśnie sieć.

Grzegorz Schetyna, lider PO. (East News)

Zacznijmy od chronologii, bo jest ona w tym przypadku kluczowa. W piątek rano przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna był gościem "Salonu Politycznego Trójki". Prowadząca rozmowę zapytała polityka: "Czy w programie szerokiej Koalicji Obywatelskiej, jeśli ona będzie szeroka, nie będzie tych punktów w programach poszczególnych koalicjantów, które budzą kontrowersje i emocje, takich jak związki partnerskie?"

- Absolutnie nie będzie i to mówię z pełną odpowiedzialnością - odpowiedział Grzegorz Schetyna. - Jeśli chodzi o związki partnerskie też? Realizację aborcji? Tego nie będzie? - dopytywała zaskoczona dziennikarka. - Na pewno nie będzie - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

Dzień później (w sobotę 13 lipca) Schetyna przemawiał z kolei podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej. Ze sceny podkreślał: "Związki partnerskie, najwyższy czas je wprowadzić". - Ostatnio już nawet pewna starsza pani w niewielkim mieście powiedziała do mnie w tej sprawie tak: dajmy ludziom żyć, co nam to przeszkadza – dodał. Zamieścił także wymownego tweeta.

Schetyna: Dzisiaj najważniejsza jest kampania

Analizując wykluczające się, ale wypowiedziane dzień po dniu deklaracje lidera Platformy Obywatelskiej, internauci natrafili jednak na jeszcze ciekawszy fragment wypowiedzi Schetyny. W wywiadzie udzielonym w piątek Radiowej Trójce mówił także o tym, że czas na pokazywanie programu opozycji przyjdzie... po wyborach.

- My nie jesteśmy jedną partią, tylko kilkoma partiami, środowiskami i grupami. Chodzi o to, żeby znaleźć to co wspólne i stanąć koło tego i mówić wspólnym głosem o wspólnych zasadach programowych. I tak będziemy robić - powiedział. - Natomiast będziemy się różnić, ale na te wszystkie rzeczy i pokazywanie oraz podkreślanie swojego programu przyjdzie czas później, po wyborach, a nie teraz. Dzisiaj najważniejsza jest kampania wyborcza i jeden polityczny głos - dodał. Cała rozmowa tutaj.

"Program po wyborach? Czyli to, co było przedstawione wczoraj, to historie z mchu i paproci?" - pytają internauci.

Źródło: Trójka Polskie Radio