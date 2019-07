"Przestrzegałem, że tak się stanie". Prawica krytycznie o przemówieniu Grzegorza Schetyny

"Od dzisiaj Platforma nie ma już ani kotwicy konserwatywnej, ani wolnorynkowej. Przestrzegałem, że tak się stanie" - pisze w sieci wicepremier Jarosław Gowin. To reakcja na wystąpienie Grzegorza Schetyny (PO), który przedstawił w sobotę zarys programu Koalicji Obywatelskiej.

Podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. chęć wprowadzenia związków partnerskich, zniesienia zakazu handlu w niedzielę, rozszerzenia programu in vitro oraz wycofania się z wykorzystywania węgla. Zapewnił, że jeśli KO wygra wybory, zwiększy wyleczalność raka w Polsce, pacjenci na SOR-ach będą czekać maksymalnie 60 minut, a seniorzy będą mieli darmowe taksówki do przychodni.

"Szalone to przemówienie pana Grzegorza, bo omówił ponad 100 projekcji do zrobienia, bez jakiejkolwiek gradacji, co ważne a co nie ważne. Węgla nie będzie do 2040 roku. Raka nie będzie. Śmieci nie będzie. U lekarza będziemy tylko 60 min. Co tu jest najważniejsze?" - pyta na Twitterze historyk IPN Sławomir Cenckiewicz.