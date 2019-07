Wybory parlamentarne. Grzegorz Schetyna przedstawia główne punkty programu Koalicji Obywatelskiej

- Wsłuchujemy się w głos, który płynie z rozmów z Polakami. Lekcja jest jasna: nie wystarczy być jedynie anty-PiSem, bo to nie odzwierciedla tego, czym naprawdę jesteśmy i za czym się opowiadamy - mówił podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna. Lider PO przedstawił tezy i hasła mające być podstawą programu KO na wybory.

- Proponujemy Polakom partnerstwo i koalicję dobrej woli - zapewnił lider Platformy. - Zapraszamy wszystkich do tej formuły współpracy - dodawał.

Jak mówił, po jesiennych wyborach będzie "zupełnie nowa polityka i zupełnie nowa Polska".

Schetyna przedstawił główne punkty, mające być podstawą programu Koalicji Obywatelskiej. - Nasz program rządzenia nie będzie tworem politycznym i gabinetowym. Będzie wynikał także, a przede wszystkim z ludzkich potrzeb, trosk, po prostu z życia - mówił lider KO.

Kluczowa jest wolność"

- Jeśli komuś się wydaje, że to tylko oczekiwanie elit, to znaczy, że nie doceniają ludzi w Polsce. Ludzie kochają wolność bez względu na status i wykształcenie. Tu nie ma podziałów i to się nigdy nie zmieni. Tacy jesteśmy i to jest wspaniałe - przekonywał lider PO.

- Zaczniemy od aktu odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia. Prawo musi być równe dla wszystkich, gwarantujące niezależność sądów - mówił Schetyna. Dodawał, że referenda, pod którymi podpisze się milion obywateli, będą obligatoryjne.

Schetyna przyznał też, że kiedy PO przejmie władzę, partia ta wprowadzi głosowanie w wyborach przez Internet.

Dodał, że "czas wprowadzić związki partnerskie".

- Ci, którzy zarabiają poniżej 4500 tys. zł brutto, dostaną wsparcie finansowe za aktywność - dodawał Schetyna. - Czas zadbać o młodych - podkreślał.

Mówił też o służbie zdrowia. - Na SOR-ze nie powinno się czekać dłużej niż godzinę - zauważył polityk. Dodawał: - Ludzie widzą, że służba zdrowia się sypie. Nasz projekt europejskiej ochrony zdrowia pozostaje w mocy. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni.

- Przywrócimy i rozszerzymy program in vitro i stworzymy kalendarz szczepień na najwyższym poziomie. Wzorem będzie dla nas Norwegia. Będzie też szeroki pakiet dla osób niepełnosprawnych. To m.in. turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku. Darmowe leki - to też musi być standard - zapewniał Schetyna.

Jak mówił: - Każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełny bilans zdrowotny, obejmujący wszystkie badania. Kobieta, która trafia do szpitala, ma się przede wszystkim czuć bezpiecznie, a nie wysłuchiwać nad swoim łóżkiem światopoglądowych kłótni.

Obiecał też podwyżki dla nauczycieli. A także zniesienie zakazu handlu w niedzielę. - Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie - mówił Schetyna.

I zapewniał: - To jest ten moment, w którym powinny urosnąć pensje. Dorabiają się partyjni działacze, pompują pieniądze ze spółek, tylko wypłata uczciwego człowieka nie rośnie. Są sprawdzone sposoby wpływania na zarobki w sferze prywatnej, choćby taka oczywistość jak zmniejszenie składek na ZUS, przeglądanie katalogu z limuzynami, a na takie sprawy jak zarobki zwykłych ludzi nie mają czasu. My będziemy mieli czas.

Schetyna mówił też, że dochód na rękę tych, którzy zarabiają płacę minimalną wzrośnie o ponad 600 zł. (http://www.tvn24.pl)

Kolejna deklaracja dotyczyła energetyki. - W ciągu ośmiu lat zredukujemy zanieczyszczenie powietrza w Polsce do poziomu w pełni bezpiecznego dla zdrowia. Służyć temu będzie nie tylko wymiana pieców z dopłatą, którą już zapowiadaliśmy, ale też nowe podejście do energetyki. Zobowiązujemy się, że do 2030ego roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035ego – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040ego – w energetyce - mówił lider PO.

Nie wystarczy anty-PiS

- Odwiedzamy miasta i wsie w ramach akcji "Porozmawiajmy". Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być jedynie antyPiS-em, bo bycie antyPiS-em nie odzwierciedla tak naprawdę tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy - mówił Schetyna w trakcie Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodawał: - W najbliższych wyborach parlamentarnych chcemy ponownie dotrzeć do wyborców, przedstawić jasny plan polityczny, który sprawi, że Polakom będzie żyło się lepiej, jasno argumentować, dlaczego warto pójść na wybory i dlaczego warto zagłosować na Koalicję Obywatelską.