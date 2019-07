Wybory parlamentarne i kampania wyborcza. Polityk PO znów krytykuje Grzegorza Schetynę

Bogdan Zdrojewski znów atakuje Grzegorza Schetynę. Szkopuł w tym, że obaj politycy należą wciąż do jednej partii. Ale szczerze się nie znoszą. I widać to w kolejnych publicznych wypowiedziach obu panów. Zwłaszcza tego pierwszego.

- Mam dwie propozycje startu do Sejmu i trzy do Senatu. Czekam na propozycje Grzegorza Schetyny, jeśli chodzi o listy. Mój ewentualny start w wyborach może być tylko i wyłącznie wyrazem skrajnego sprzeciwu wobec tego, co zaproponuje - mówi szczerze w rozmowie z Interią Bogdan Zdrojewski, były europoseł PO i były minister kultury w rządzie Donalda Tuska.