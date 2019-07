Za kulisami Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej. "Mnie się o PiS-ie już gadać nie chce"

Na początku były pustki. A pustki stały się ciałem. Ciałem partyjnych działaczy, polityków, ekspertów i doradców. Dopiero wejście na scenę Grzegorza Schetyny zmobilizowało uczestników Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej do aktywnego uczestnictwa w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To tam wykuwa się program opozycji.

Krzysztof Brejza, szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej: – Mnie nie interesują pikniki Kaczyńskiego. On przedstawia panów, których chce wysłać do Sejmu, my w tym czasie rozmawiamy o programie dla Polaków i wizji naprawy państwa. I to na program stawiamy, nie na gadanie o personaliach.