Wybory 2019. Kampania rusza z kopyta. Grzegorz Schetyna wezwie na debatę Jarosława Kaczyńskiego

- Jarosław Kaczyński po wyborach jesienią będzie liderem opozycji. Ale najpierw chcemy z nim porozmawiać o wizji Polski na kolejne lata i dekady - mówi Wirtualnej Polsce na Forum Programowym opozycji szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann.

Dziś sytaucja jest jasna: jesienią wybory wygra albo PiS, albo my. Podział jest jasny. Jeśli zatem dwóch największych graczy na scenie politycznej przedstawia swoje propozycje programowe, prezentuje swoje wizje Polski, to dobrze. Chcemy, by PiS z nami uczciwie debatowało. O to przecież chodzi.