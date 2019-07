Wybory parlamentarne 2019. Koalicja PO-PSL coraz bliżej?

Grzegorz Schetyna rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. wspólnego startu w wyborach parlamentarnych - potwierdził poseł PSL Piotr Zgorzelski. Polityk dodał, że ustalenia ze spotkania zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w czwartek.

- Zaprezentowaliśmy własne stanowisko, wizję na najbliższe kilkadziesiąt dni, 100 dni, bo tyle zostało chyba do wyborów parlamentarnych. To było dobre spotkanie, zresztą każde jest dobre - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Polityk powiedział, że we wtorek doszło do spotkania Grzegorza Schetyny i Władyslawa Kosiniaka-Kamysza. - Warto, abyśmy to racjonalne centrum tworzyli wspólnie z PO - podkreślił.

Lewica pójdzie oddzielnie? Razem chce wspólnych list

I przyznał, że szeroka koalicja "od Biedronia do Kosiniaka-Kamysza stanowi rozmycie ideowe", co pokazały wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. I dodał, że doszło do "przybliżenia stanowisk co do wspólnego zabudowania, wolnego w istocie, centrum politycznego".