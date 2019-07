Schetyna: Podwyższenie wieku emerytalnego to był błąd PO. Rostowski stanowczo odpowiada: "Nie zgadzam się"

Spór w PO o wiek emerytalny. Grzegorz Schetyna stwierdził, że podniesienie wieku w czasach rządów PO-PSL było błędem. Odpór temu stwierdzeniu daje ówczesny minister finansów i kolega z rządu Schetyny, Jan Vincent Rostowski.

- Nie, to nie był błąd - mówi Rostowski.

- Tamta decyzja pozwoliła finansować dziś te emerytury, które kiedyś były, dziś znowu są [pisownia oryginalna - przyp. red.]. W międzyczasie napłynęło do Polski 1,5 miliona Ukraińców, którzy płacą składki ZUS-owskie, płacą podatki. Dlatego możemy sobie dziś na te emerytury pozwolić - twierdzi polityk.

Były minister finansów i wicepremier rządu Donalda Tuska odnosi się do słów Schetyny z piątku: - Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, słynne 67 lat, to przyznajemy: to był błąd - powiedział w przemówieniu otwierającym dwudniowy kongres programowy lider Platformy.