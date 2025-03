"Nieudolna próba". Spięcie w rodzinie JD Vance'a. Poszło o Ukrainę

Wiceprezydent JD Vance odniósł się do krytyki ze strony swojego kuzyna, Nate'a Vance'a, dotyczącej strategii USA wobec wojny na Ukrainie. Nate, który od lat walczy jako ochotnik po stronie Ukrainy, w rozmowie z francuskim "Le Figaro" zapowiedział: - To, że jestem z tobą spokrewniony, nie oznacza, że będę stał i patrzył, jak zabijasz moich towarzyszy.

Nate Vance, mimo że uważa swojego kuzyna za "dobrego człowieka" i "inteligentnego", ocenił, że "to, co zrobili z Donaldem Trumpem Zełenskiemu, to była zasadzka w absolutnie złej wierze".