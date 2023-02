PSL i Polska 2050: ryzykowny sojusz. Ludowcy się cieszą, Hołownia może pożałować

Hołownia zmienia zdanie

O współpracy Polski 2050 i PSL politycy i dziennikarze spekulowali od miesięcy. Liderzy obu formacji sami zresztą przekonywali, że formuła dwóch bloków, w której pierwszy budują oni, a drugi Platforma z Lewicą, byłaby dla opozycji najkorzystniejsza. I do takiego scenariusza usilnie dążyli liderzy PSL. Jednocześnie nieoficjalnie słychać było, że niechętnie patrzą na to zarówno działacze, jak i liderzy Polski 2050. Jeszcze niedawno jeden z nich mówił nam o takim sojuszu: – Proszę sobie to wyobrazić. Działacze naszej partii to w większości ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z polityką. To lokalni aktywiści, nauczyciele, przedsiębiorcy, związani z miejscem, w którym żyją i chcący to miejsce zmieniać na lepsze. Sposób uprawiania polityki przez lokalnych działaczy PSL jest dla nich przykładem na to, jak ich zdaniem polityka nie powinna wyglądać. Nie wiem, jak mielibyśmy ich przekonać do tego, żeby robili z nimi kampanię.