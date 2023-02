Hołownia i Kosiniak-Kamysz zdecydowali. "Pierwszy krok"

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili we wtorek początek współpracy między Polską 2050 a PSL. - Chcemy stworzyć jedną listę spraw do załatwienia (…) przez przyszły rząd w ciągu pierwszych stu dni po przejęciu władzy - mówił Hołownia podczas konferencji prasowej w Senacie. Lider Polski 2050 dodał, że jest to "pierwszy krok" we współpracy obu partii.