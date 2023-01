Tusk dał Hołowni ultimatum. Jest błyskawiczna riposta

"Jeżeli chcą iść sami, to niech powiedzą"

W jego ocenie, taki sposób rozmowy jest tylko szukaniem pretekstu ze strony Tuska. - Jeżeli tak mają wyglądać rozmowy opozycji, to wygląda na szukanie pretekstu, by Platforma Obywatelska poszła sama do wyborów. Jeżeli chcą iść sami, to niech to odważnie powiedzą, a nie zwalają winę na Polskę 2050. Wtedy dla wszystkich sytuacja będzie klarowna - stwierdził wiceprzewodniczący Polski 2050.