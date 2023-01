Tusk wzywa Hołownię. Dał mu kilkadziesiąt godzin

- Ja chcę wygrać te wybory. Podchody, czy małe gierki się do niczego nie przysłużą. Albo idziemy razem, ja jestem przekonany, że będzie wtedy lepiej. Ale jeśli nie chcecie, to powiedzcie. Nie ma już czasu, to ostatni moment. My musimy się przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim będzie zwycięstwo - mówił szef Platformy Obywatelskiej.