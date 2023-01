Spór Tauronu z Rafako. Tusk zabrał głos

Tusk wzywa Morawieckiego do działania

Lider Platformy Obywatelskiej podkreślił, że Rafako ma reputację jednej z najważniejszych i najnowocześniejszych firm. - W waszych rękach będą klucze do tego, czy my tą energetykę polską przekształcimy, czy nie. Ale do tego potrzebny jest jeden warunek - nie możecie upaść. Jak usłyszałem wczoraj Morawieckiego, że do tanga trzeba dwojga, trzeba ustąpić, to mogę wam powiedzieć tylko jedno, że tutaj są potrzebne decyzje - wskazał Tusk.