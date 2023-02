Hołownia zgubił piłkę i zrobił się pyskaty. Polska 2050 ma problem

A cóż dopiero Hołownia z jego skromnym przebiegiem w polityce i słabo jeszcze zaznaczonym miejscem na scenie? Dylematy w sumie te same co u ludowców, tyle że bardziej wyostrzone. Bo rdzeniowy elektorat Polski 2050 jest – co tu dużo mówić – zdecydowanie antytuskowy. Gdyby nie owa silna animozja, pokoleniowo manifestowany sprzeciw wobec wizji powrotu do Polski przedpisowskiej, zmęczenie trwającą już niemal dwie dekady polaryzacją, to na Szymona Hołownię nie byłoby politycznego wzięcia i jego nazwisko wciąż jeszcze kojarzylibyśmy jedynie z komercyjnymi ramówkami w TV, ewentualnie publicystyką religijną. Jego formacja odróżnia się od PO przede wszystkim na osi stare–nowe; ideowo to już byty dosyć pokrewne. Można wręcz powiedzieć, że Polska 2050 jest jak Platforma po instalacji nowego systemu operacyjnego.