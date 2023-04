Rozłam u Hołowni? "Większość w stolicy odchodzi"

"To, co miało być nowe, okazało się kopią starego. Przed nami najważniejsze wybory w wolnej Polsce, każdy odpowiedzialny polityk powinien realizować teraz najważniejsze cele: ratowanie demokracji, wolności i europejskości. Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego ponad interes całej demokratycznej wspólnoty" - głosi oświadczenie, co wskazuje na rozbieżność co do współdziałania Polski 2050 z innymi opozycyjnymi ugrupowaniami.