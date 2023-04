Odpowiada Tuskowi. Kąśliwy wpis Morawieckiego

- Ja bym chętnie zaklaskał, żeby rzeczywiście te słowa oddawały to, co się w Polsce dzieje. W sobotę Kaczyński, dzisiaj premier Morawiecki opowiadali Polakom, że jest tak dobrze, jak jeszcze nigdy nie było. Że mamy do czynienia z cudem podatkowym, że w każdej dziedzinie jest najlepiej w Polsce w porównaniu do innych państw UE - mówił Tusk.