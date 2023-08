Wybory 2023. Co ile lat Polacy wybierają parlament?

Kolejne z przepisów Konstytucji wskazują jednak, że Sejm może skrócić swoją kadencję, "uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów". Co ważne, skrócenie kadencji Sejmu oznacza również skrócenie kadencji Senatu RP. Ponadto decyzja o skróceniu kadencji izby niższej (co oznacza również skrócenie kadencji Senatu) może zostać podjęta przez prezydenta - jednak w przypadkach określonych przez Konstytucję.