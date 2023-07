Sejmowe kuluary huczą. Zmienią termin wyborów?

- Marsz Miliona Serc też ma na to wpływ, bo PiS wie, co znaczy tak duża mobilizacja na dwa tygodnie przed wyborami. No i dodatkowo przestał grzać Dzień Papieski, więc szukają nerwowo jakiegoś rozwiązania. Ewidentnie nie są już zdeterminowani do przeprowadzania wyborów 15 października – uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej.