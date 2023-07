Kiedy wybory? "Kluczowy jest kontekst 1 października"

Co do samej daty wyborów, sprawa wygląda następująco: dzień wyborów musi przypadać w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, czyli w grę wchodzą trzy niedzielne terminy - 15 października, 22 października oraz 5 listopada. 29 października nie wchodzi w grę ze względu na bliskość 1 listopada - to weekend poprzedzający dzień, gdy Polacy masowo udają się na groby swoich bliskich.