Tak Rosja szuka najsłabszego ogniwa [OPINIA]

Rzecz jasna nie tylko my widzimy ogromny wzrost roli państw bałtyckich. Do niedawna głównym narzędziem kremlowskiej polityki destabilizowania regionu były liczne mniejszości rosyjskie, szczególnie w Estonii i na Łotwie. Na Litwie z kolei Moskwa wkładała (i wkłada) wiele pieniędzy i wysiłku, by zyskać wsparcie tamtejszych Polaków. No ale to całkiem odrębna historia.