"Tragiczne role" wodzów Putina. Los tej dwójki jest już przesądzony?

Według analityka spodziewane przetasowania wśród generałów to konsekwencje buntu najemników Jewgienija Prigożyna. Równolegle na froncie walk w Ukrainie trwa ofensywa wojsk ukraińskich. Zdaniem ppłk. Korowaja obie strony angażują już jednostki odwodowe, co oznacza, że zbliża się moment kulminacji. Albo rosyjska obrona pęknie, co spowoduje sukces Ukrainy, albo - w alternatywnym scenariuszu - ofensywa kończy się jej częściowymi zdobyczami terenowymi.