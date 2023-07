Gen. Popow chciał stanąć przed Puitnem. Wysłali go na front

Trwa wewnętrzna wojna w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Raport do gen. Walerija Gierasimowa, dowódcy sił rosyjskich w Ukrainie doprowadził do usunięcia ze stanowiska dowódcy 58. Armii gen. Iwana Popowa i wysłania go na front. Powód? Popow osobiście chciał stanąć przed Putinem i powiedzieć mu o problemach na odcinku zaporoskim. W Rosji wrze, bo nagranie audio Popowa miało "nigdy nie wypłynąć".