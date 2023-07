Ukraina może otrzymać potężną broń. Pociski ATACMS w drodze do Kijowa? [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Środa to 504. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Joe Biden powiedział w środę, że Stany "pracują" nad przekazaniem Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Jak przekazała na Twitterze Jennifer Jacobs, członkini ekipy mediowej podczas europejskiej podróży amerykańskiego prezydenta, Biden twierdząco odpowiedział na pytanie, czy rozważa przekazanie rakiet ATACMS. - Tak, ale oni już mają odpowiednik ATACMS i to, czego potrzebują najbardziej, to pociski artyleryjskie - powiedział prezydent na lotnisku w Wilnie tuż przed odlotem do Helsinek. - Pracujemy nad tym - dodał. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.