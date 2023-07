Szojgu w Pjongjangu. "Czułem troskę i uwagę koreańskich przyjaciół"

Szoju w Korei Północnej

Przedstawiciel resortu obrony Rosji przybył do Korea Północnej we wtorek, by - jak podano oficjalnie - uczestniczyć w uroczystościach związanych z 70. rocznicą zawarcia rozejmu, który położył de facto kres wojnie na Półwyspie Koreańskim. Na lotnisku w Pjongjangu Szojgu przywitał szef resortu obrony Korei Płn. Knag Sum Nam - podała agencja AFP, powołując się na komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony.