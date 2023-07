Ukraińcy rozszerzyli przyczółek? Dobre wieści z południa [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Poniedziałek to 516. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińska armia znacznie rozszerzyła swój przyczółek na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia. Kontroluje już wyspy na rzece, znajdujące się na zachód od Mostu Antonowskiego, a także przygotowuje się do zajęcia miejscowości Aleszki – twierdzi ukraiński serwis Euromaidan Press, powołując się na ukraińskie i rosyjskie źródła nieoficjalne. Dodaje, że Rosjanie, na skutek ciężkich strat, zaniechali prób wyparcia sił SZU za rzekę. Przeszli w tym rejonie do defensywy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.