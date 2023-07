Kolejny atak na most Krymski? Ukraińcy uprzedzają Rosję

Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu ukraińskie drony poważnie uszkodziły most łączący półwysep z Rosją kontynentalną. Kilka dni temu kolejny raz siły ukraińskie uderzyły też w rosyjski skład amunicji na Krymie. - To są nasze legalne cele, uderzanie w nie zmniejszy zdolność Rosjan do walki i pomoże uratować życie wielu Ukraińców - powiedział Reznikow.