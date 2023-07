Rosja atakuje porty. "To wywrócenie stolika i gra na ostrych zasadach"

"To wywrócenie stolika"

- To, co robią Rosjanie, to wywrócenie stolika i gra na ostrych zasadach. Kreml chce pokazać, że brak zgody na ich warunki przedłużenia umowy zbożowej będzie skutkował rakietowymi atakami na porty i dalszą destrukcją ukraińskiego państwa. Będzie to miało wpływ na światowy rynek żywnościowy. Poprzez takie działania Rosja chce wymóc reakcje na społeczności międzynarodowej - mówi Wirtualnej Polsce Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny serwisu Polon.pl, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i energetyki.