Bundeswehra wytyka błędy Ukraińcom. Wyciekł tajny dokument [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Wtorek to 517. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińskie dowództwo swoimi decyzjami marnuje potencjał jednostek wyszkolonych na Zachodzie specjalnie na kontrofensywę, czego efektem jest jej powolne tempo - tak twierdzą eksperci Bundeswehry w tajnym dokumencie, do którego dotarł "Bild". Wojskowi z RFN wytykają między innymi kolegom z Kijowa, że rozdzielają przeszkolone brygady na małe, działające nieefektywnie grupy, co jest niezgodne z ich przeznaczeniem. Ponadto wskazują, że nacierają na dobrze przygotowane do obrony pozycje Rosjan zbyt małą ilość jednostek manewrowych, przez co nie mogą uzyskać koniecznej przewagi ogniowej. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.