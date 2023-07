Coraz więcej wątpliwości wokół ukraińskiej ofensywy. "Może być tylko znikomy sukces"

- Z kilkoma ekspertami szacujemy, że do akcji weszło 30-40 procent sił, to sugerowałoby, że w ten sposób Ukraina może prowadzić działania do dwóch miesięcy. Problem w tym, że samo zadawanie strat może nie wystarczyć do pokonania Rosji. Ofensywa może zakończyć się znikomymi sukcesami - podsumowuje płk Lewandowski.