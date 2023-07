25 tys. żołnierzy Rosji wyprowadza potężny cios. Generał ostrzega

Gen. Skrzypczak: szczyt NATO ugrzązł na kolacjach i koktajlach

W tym kontekście gen. Skrzypczak odniósł się do wyników szczytu NATO w Wilnie, które według niego są bardzo rozczarowujące. - Szczyt ugrzązł na kolacjach i koktajlach, a główni gracze nie mają pomysłu na zakończenie wojny rozpętanej przez Rosję. Nie doszły do głosu osoby odważne lub ich nie ma. Zaś to, co powiedziano, to sygnał dla Putina: możesz dalej robić to, co chcesz - podsumowuje gorzkim tonem gen. Skrzypczak.