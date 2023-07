Szczyt NATO w Wilnie. "Rozumiem, że Zełenski może być rozgoryczony"

- Nie łudźmy się, dopóki Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, to do Sojuszu nie wstąpi. Przystąpienie oznaczałoby de facto zaangażowanie w konflikt całego NATO. To, co ważne, to jednak wyraźny komunikat o większej pomocy Zachodu, m.in. poprzez zniesienie blokady na broń dalekiego zasięgu przez Francję czy deklarację Niemiec o dużo większym wsparciu ciężką bronią Kijowa - mówi Wirtualnej Polsce były szef jednostki specjalnej GROM.