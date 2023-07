Korea Północna: Rosjanie i Chińczycy dotarli do Kim Dzong Una

Widowiska, w których państwo północnokoreańskie specjalizuje się od lat, prawdopodobnie stanie się okazją do wystawienia na publiczny widok rakiety z głowicą nuklearną. Broń została zakazana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, której stałymi członkami są Rosja i Chiny. To jednak to nie wpłynie na scenariusz uroczystej defilady.