Korea Północna się doigrała. Kim Dzong Un bezsilny. Dopłynął drugi okręt z USA

Napięcie między USA a krajem Kim Dzong Una urosło w ostatnich dniach do dawno niewidzianego poziomu. Wpływa na to milczenie Korei Północnej w sprawie Travisa Kinga - amerykańskiego żołnierza, który przekroczył granicę i został pojmany przez północnokoreańskich wojskowych. Stało się to w ubiegły wtorek.